Improving Special Education in Texas

Students served by special education are among the most vulnerable children in Texas public schools. The State must provide local educational agencies (LEAs) with effective leadership and quality resources to enable them to provide the robust services and an environment of high expectations that these students require and that stakeholders expect.

USDE Corrective Action Response

During the 2016-2017 school year, the United States Department of Education, Office of Special Education Programs (OSEP) performed a series of onsite monitoring visits to review Texas’ compliance with the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA). On January 11th, 2018, OSEP sent Texas a letter of findings that requires TEA to develop a plan to address four corrective actions. More broadly, however, the letter of findings offers considerations for how TEA can improve its supports to LEAs in their implementation of state and federal special education laws and regulations.

Click on the link for the letter of findings: January 11th OSEP Letter of Findings

TEA provided a draft corrective plan to the Office of the Governor on January 18, 2018. The plan was also posted for public review.

Input and Feedback

Throughout the month of February 2018, the agency sought feedback on the initial draft of the corrective action plan from a wide variety of stakeholders. This process included face-to-face focus groups that were facilitated by agency staff in each of the twenty education service center (ESC) regions in the state. During the meetings with parents and educators, agency staff presented information explaining the historical context of the corrective action plan, the current requirements from the U.S. Department of Education, and TEA’s proposed approach on how to address those requirements. Focus group members were then asked to provide feedback on the initial corrective action plan and to provide any additional ideas or considerations they may have. Data collected from these focus groups were included in the analysis of information collected from all other sources. In addition, agency staff met with students who are currently eligible for special education to obtain their feedback on the type and quality of services they receive and on whether they believed they were being prepared for a successful life after high school. These interviews provided the agency with insights, from a student perspective, as to what are and are not effective practices in the state regarding the development and implementation of special education services.

At each specific stakeholder meeting described in this section, participants were presented with information about the OSEP monitoring activities and subsequent actions taken by TEA to date. These presentations, although tailored to meet variables such as time and audience needs, provided the same information to all participating stakeholders. The materials used in these presentations are listed by specific group and posted below.

Texas Continuous Improvement Steering Committe (TxCISC) presented on 2/8/18

Continuing Advisory Committee (CAC) presented on 2/13/2018

District Administrator Presentation, various dates throughout February 2018

Educator and Parent Presentation, various dates throughout February 2018

TCASE Special Education Update presented on 2/20/2018

TEA also developed and posted a survey on its website that members of the public could use to provide feedback on the initial corrective action plan. The agency received approximately 7,000 responses from the survey, which represented feedback from 767 different LEAs. The survey solicited both quantitative and qualitative data. The agency also collected narrative data through an email address specifically established for collecting feedback on the corrective action plan. As of March 2, 2018, the agency had received approximately 160 emails that spoke directly to the corrective action plan. There were approximately 200 other emails that addressed other topics not directly associated with the corrective action plan (e.g., requests for information about the focus groups, requests to be added to a registry of providers and support organizations related to special education, etc.). As with the data collected from the focus groups, information from the emails and the qualitative data from the surveys were included in the analysis of information gathered from all other sources.

A summary report of all feedback received was created and can be accessed below:

Special Education Corrective Action Plan Feedback Summary Report (Coming Soon)

The qualitative input received by TEA related to the initial proposed draft plan has been edited to remove any information that could identify an individual student or their family and can be accessed below:

Online survey qualitative feedback (Coming Soon)

Parent focus group qualitative feedback

LEA teacher and service provider focus group qualitative feedback

LEA administrator focus group qualitative feedback

TexasSPED email Corrective Action Plan qualitative feedback

Proposed Draft Special Education Improvement Plan

The feedback described above was aggregated and used to create the second draft plan posted here for public comment. It is important to note that the current draft plan not only addresses the federally required corrective actions, but also describes proposed improvements to how TEA supports LEAs in the effective implementation of special education requirements.

Draft Special Education Improvement Plan and Corrective Action Response - March 19, 2018

The public is invited to provide specific comments on the current proposed draft Special Education Improvement Plan in writing by emailing TexasSPED@tea.texas.gov. TEA will aggregate the feedback received before sending a final version to OSEP by April 18, 2018.

Registry

In order for TEA to be able to access stakeholders representing as many perspectives as possible, TEA is working to create a comprehensive list of groups who work to improve services for students with disabilities. To have your group listed in this registry, please send an email including your group’s name, target population, relevant funding sources, and mission to TexasSPED@TEA.texas.gov.*



* Note: information sent to this email box may be subject to public information requests in accordance with the Public Information Act. Texas Government Code, Chapter 552; please do not include any information that could identify an individual child.

Mejorar la educación especial en Texas

Los estudiantes que reciben educación especial se encuentran entre los niños más vulnerables de las escuelas públicas de Texas. El Estado debe proporcionar a las agencias educativas locales (LEA por sus siglas en inglés) recursos efectivos de liderazgo y calidad que les permitan brindar servicios confiables y el entorno de altas expectativas que estos estudiantes requieren y que las partes interesadas esperan.

Medidas correctivas de respuesta de la USDE

Durante el año escolar 2016-2017, la Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación de EE.UU. realizó una serie de visitas de supervisión en el sitio para revisar en qué medida se cumple con la Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA por sus siglas en inglés) en Texas. El 11 de enero de 2018, la OSEP envió a Texas una carta de hallazgos que requiere que la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés) desarrolle un plan para abordar cuatro medidas correctivas. Sin embargo, en términos generales, la carta de hallazgos ofrece consideraciones sobre cómo la TEA puede mejorar su apoyo a las LEA para implementar las leyes y las regulaciones estatales y federales de educación especial. Haga clic en el enlace para ver la carta de hallazgos: Carta de hallazgos de la OSEP del 11 de enero

La TEA proporcionó un proyecto de plan correctivo a la oficina del gobernador el 18 de enero de 2018. El plan también fue publicado para revisión pública.

Aportes y comentarios

A lo largo del mes de febrero de 2018, la agencia quiso conocer las opiniones sobre el proyecto inicial del plan de acción correctiva de parte de una amplia variedad de partes interesadas. Este proceso incluyó grupos de discusión presenciales facilitados por el personal de la agencia en cada una de las veinte regiones del Centro de Servicios Educativos (ESC por sus siglas en inglés) en el estado. Durante las reuniones con los padres y los educadores, el personal de la agencia presentó información que explica el contexto histórico del plan de acción correctiva, los requisitos actuales del Departamento de Educación de EE.UU. y el enfoque propuesto por la TEA sobre cómo abordar esos requisitos. Después, se solicitó a los miembros del grupo de discusión que dieran sus comentarios acerca del plan inicial de acción correctiva, así como cualquier otra idea o consideración adicional que pudieran tener. Los datos recopilados de estos grupos de discusión fueron incluidos en el análisis de la información recogida de todas las demás fuentes. Además, el personal de la agencia se reunió con estudiantes que actualmente son elegibles para recibir educación especial para obtener sus opiniones acerca del tipo y la calidad de los servicios que reciben y sobre si creían que estaban recibiendo la preparación adecuada para lograr una vida exitosa después de graduarse de la escuela secundaria. Estas entrevistas proporcionaron conocimiento a la agencia, desde la perspectiva del estudiante, de cuáles son las prácticas más efectivas en el estado con respecto al desarrollo y la implementación de los servicios de educación especial.

En cada reunión específica con las partes interesadas descritas en esta sección, se les presentó a los participantes información sobre las actividades de supervisión de la OSEP y sobre las acciones posteriores de la TEA hasta la fecha. Estas presentaciones, aunque adaptadas para cumplir con variables como el tiempo y las necesidades de la audiencia, proporcionaron la misma información a todas las partes interesadas participantes. Los materiales utilizados en estas presentaciones fueron enumerados por grupo específico y publicados a continuación..

Comité Directivo de Mejora Continua de Texas (Texas Continuous Improvement Steering Committee, TxCISC), presentado el 8 feb 2018

Comité de Asesoría Continua (Continuing Advisory Committee, CAC), presentado el 13 feb 2018

Presentación del Administrador del Distrito, varias fechas durante febrero de 2018

Presentación de Educadores y Padres, varias fechas durante febrero de 2018

Actualización del Consejo de Administradores de Educación Especial de Texas (Texas Council of Administrators of Special Education, TCASE), presentada el 20 feb 2018

La TEA también desarrolló y publicó una encuesta en su sitio web que pueden utilizar los miembros del público para dar sus opiniones acerca del plan inicial de acción correctiva. La agencia recibió aproximadamente 7,000 respuestas a la encuesta, las cuales aportaron comentarios de 767 LEA diferentes. La encuesta solicitó información cuantitativa y cualitativa. La agencia también recopiló información descriptiva a través de una dirección de correo electrónico creada específicamente para recopilar la información relacionada con el plan de acción correctiva. Para el 2 de marzo de 2018, la agencia había recibido aproximadamente 160 correos electrónicos dirigidos específicamente al plan de acción correctiva. Recibimos aproximadamente otros 200 correos electrónicos acerca de otros temas que no están directamente relacionados con el plan de acción correctiva (por ejemplo, solicitudes de información de los grupos de discusión, solicitudes de incorporación a un registro de proveedores y a organizaciones de apoyo relacionadas con la educación especial, entre otros). Al igual que con la información recopilada de los grupos de discusión, se incluyó la información de los correos electrónicos y de los datos cualitativos de las encuestas en el análisis de la información recopilada de todas las demás fuentes.

Se creó un informe resumido de todos los comentarios recibidos al que puede accederse:

Informe Resumido de los Comentarios sobre el Plan de Acción Correctiva de Educación Especial (próximamente)

Los aportes cualitativos recibidos por la TEA que se relacionan con el proyecto del plan inicial fueron editados para eliminar cualquier información que identifique particularmente a los estudiantes o a sus familias. Se puede acceder a ellos a continuación:

Comentarios cualitativos de la encuesta en línea (próximamente)

Comentarios cualitativos del grupo de discusión de padres

Comentarios cualitativos del grupo de discusión de maestros de la LEA y de los proveedores de servicios

Comentarios cualitativos del grupo de discusión de los administradores de la LEA

Comentarios cualitativos recibido por el correo electrónico TexasSPED

Propuesta de proyecto del Plan de Mejoramiento de la Educación Especial

Los comentarios descritos anteriormente se incluyeron y se usaron para crear el segundo proyecto del plan publicado aquí para consulta pública. Es importante señalar que el actual proyecto del plan no solo aborda las acciones correctivas requeridas por el gobierno federal, sino que también describe las mejoras propuestas a la forma en que la TEA apoya a las LEA en la implementación efectiva de los requisitos de educación especial.

Proyecto del Plan de Acción Correctiva (próximamente)

Se invita al público a enviar por escrito sus comentarios específicos acerca del actual proyecto del Plan de Mejoramiento de la Educación Especial propuesto, enviando un correo electrónico a TexasSPED@tea.texas.gov. La TEA agregará los comentarios recibidos antes de enviar una versión final a la OSEP para el 18 de abril de 2018.

Registro

Para poder acceder a las partes interesadas que representen tantas perspectivas como sea posible, la TEA elaboró una lista integral de los grupos que trabajan para mejorar los servicios para estudiantes con discapacidades. Para que su grupo aparezca en este registro, envíe un correo electrónico con el nombre de su grupo, la población objetivo, las fuentes de financiación pertinentes y la misión a TexasSPED@tea.texas.gov.*



* Nota: la información enviada a este buzón de correo electrónico puede estar sujeta a solicitudes de información pública, de conformidad con la Ley de Información Pública de Texas. Código Gubernamental de Texas, Capítulo 552; por favor no incluya ninguna información que pueda identificar a un niño o familia en particular.